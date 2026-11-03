Оренбургские врачи удалили женщине опухоль весом почти 28 кг

Фото: MAX/"Минздрав Оренбургской области"

Хирурги Оренбургской областной больницы имени В. И. Войнова провели сложную операцию пациентке с тяжелым лимфостазом, удалив образование массой 27,5 килограмма. Об этом сообщает Минздрав региона в мессенджере МАХ.

Из-за нарушения оттока лимфы ткани конечности женщины сильно увеличились – она практически перестала самостоятельно передвигаться, а привычные бытовые действия стали для нее испытанием. За медицинской помощью семья обращалась в федеральные центры Москвы и Казани, однако в итоге супруг привез пациентку в оренбургскую больницу.

Вмешательство проводили четыре хирурга. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Чумакова, им предстояло удалить пораженные ткани, включая кожу, подкожную жировую клетчатку и фасцию, а затем сформировать новый сегмент конечности. В Минздраве отметили, что операция прошла без переливания крови.

Всего в хирургическую бригаду вошли восемь специалистов, включая анестезиологов и сотрудников операционной. Уже через несколько дней после вмешательства женщина смогла самостоятельно ходить.

Ранее в Дмитровской больнице провели повторную операцию женщине, у которой вновь образовалась киста почки размером шесть сантиметров. Первое вмешательство пациентке сделали за три месяца до этого в другой клинике, однако новообразование появилось снова. После повторной лапароскопической операции, во время которой врачам удалось сохранить здоровые ткани, женщину выписали домой через три дня.