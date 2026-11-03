Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:11

Общество

Оренбургские врачи удалили женщине опухоль весом почти 28 кг

Фото: MAX/"Минздрав Оренбургской области"

Хирурги Оренбургской областной больницы имени В. И. Войнова провели сложную операцию пациентке с тяжелым лимфостазом, удалив образование массой 27,5 килограмма. Об этом сообщает Минздрав региона в мессенджере МАХ.

Из-за нарушения оттока лимфы ткани конечности женщины сильно увеличились – она практически перестала самостоятельно передвигаться, а привычные бытовые действия стали для нее испытанием. За медицинской помощью семья обращалась в федеральные центры Москвы и Казани, однако в итоге супруг привез пациентку в оренбургскую больницу.

Вмешательство проводили четыре хирурга. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Чумакова, им предстояло удалить пораженные ткани, включая кожу, подкожную жировую клетчатку и фасцию, а затем сформировать новый сегмент конечности. В Минздраве отметили, что операция прошла без переливания крови.

Всего в хирургическую бригаду вошли восемь специалистов, включая анестезиологов и сотрудников операционной. Уже через несколько дней после вмешательства женщина смогла самостоятельно ходить.

Ранее в Дмитровской больнице провели повторную операцию женщине, у которой вновь образовалась киста почки размером шесть сантиметров. Первое вмешательство пациентке сделали за три месяца до этого в другой клинике, однако новообразование появилось снова. После повторной лапароскопической операции, во время которой врачам удалось сохранить здоровые ткани, женщину выписали домой через три дня.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика