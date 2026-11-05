Иркутские кардиохирурги помогли ребенку с синдромом Элерса – Данлоса

Фото: телеграм-канал "Детская областная больница Иркутск"

Кардиохирурги Иркутской областной детской клинической больницы впервые в регионе выполнили реконструктивную операцию на аорте 12-летнему мальчику. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Юный пациент страдает синдромом Элерса – Данлоса – наследственным заболеванием соединительной ткани, из-за которого сосуды теряют прочность. Такие дети находятся под особым наблюдением, поскольку у них высок риск разрыва аорты.

Мальчик обследовался в больнице ежегодно. За год после предыдущей госпитализации аорта расширилась на 9 миллиметров – это абсолютное показание к операции, которая называется "Флорида слив" (Florida sleeve) и относится к самым сложным в кардиохирургии.

В условиях искусственного кровообращения специалисты иссекли расширенный участок аорты, сохранили собственный аортальный клапан ребенка и укрепили его синтетическим протезом. Главное преимущество такого метода – сохранение своего клапана, который будет работать всю жизнь.

Операция прошла успешно. Мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее свердловские медики помогли мужчине, у которого на фоне распада злокачественной опухоли образовалось сквозное повреждение кишечника. Во время первой операции хирурги удалили пораженную часть органа вместе с новообразованием, после чего соединили здоровые ткани. Позднее у пациента появилась кишечная непроходимость, что потребовало проведения второго вмешательства.