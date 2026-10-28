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28 октября, 15:54

Общество

Новосибирские нейрохирурги удалили из мозга ребенка каверному размером с мандарин

Фото: vk.ru/zdravnso

В Новосибирской областной клинической больнице нейрохирурги удалили из мозга семилетнего ребенка каверному размером с крупный мандарин. Об этом сообщает Минздрав региона в МАХ.

Первоклассника в течение года мучили головные боли. Обследование выявило сосудистую аномалию размером около 3 сантиметров. Обычно небольшие каверномы не удаляют, однако за год новообразование у мальчика увеличилось вдвое. Ребенка экстренно госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.

Главный нейрохирург Новосибирской области Александр Бобылев рассказал, что во время операции врачи обнаружили, что кавернома состояла из нескольких полостей, заполненных кровью и кровоизлияниями разной давности. Это указывало на то, что ребенок неоднократно переносил инсульты.

"В нашей практике каверномы таких размеров еще ни разу не было", – добавил Бобылев.

Он также отметил, что решение требовалось принять в течение нескольких часов, а коллектив больницы работал слаженно и быстро.

В министерстве сообщили, что сосудистые аномалии такого размера у детей встречаются крайне редко. Операция, которую провели нейрохирурги Новосибирской области, стала 54-й в мире.

Ранее врачи Самарской областной детской клинической больницы удалили 15-летней девочке редкую гамартому трахеи, которая перекрывала более 90% просвета дыхательных путей. Опухоль извлекли целиком эндоскопическим методом под общей анестезией. После пробуждения пациентка почувствовала облегчение, а через семь дней ее выписали без осложнений.

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