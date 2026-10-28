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28 октября, 18:02

Шоу-бизнес

"Мисс БРИКС" Алексеева рассказала, что жених был против ее общения с Киркоровым

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/"Комсомольская правда"/Михаил Фролов

Победительница конкурса "Мисс БРИКС" Валентина Алексеева рассказала, что ее жених, предприниматель Илья Мительман ревновал ее к народному артисту Филиппу Киркорову и даже хотел заплатить певцу, чтобы тот перестал с ней общаться. Об этом девушка сообщила в интервью Лауре Джугелии на YouTube.

По словам Алексеевой, с Киркоровым она познакомилась еще до встречи с Мительманом – на конкурсе "Мисс БРИКС". Тогда артист предложил ей сняться в своем клипе. Когда модель рассказала жениху, что собирается лететь с певцом в Каппадокию на съемки, тот удивился и переспросил: "Куда ты летишь?"

Алексеева объяснила Мительману, что их с Киркоровым связывает исключительно творческое сотрудничество. При этом она призналась, что жених не сразу спокойно принял эту ситуацию, им пришлось долго обсуждать происходящее.

По словам Алексеевой, Мительман видел, как она взаимодействует с певцом. Модель отметила, что всегда соблюдает субординацию в общении с Киркоровым и очень уважает его. Она также добавила, что их творческий союз сложился удачно, хотя сначала жених был недоволен ситуацией.

"В какой-то момент я поняла, что мне будет тяжелее общаться с Филиппом, потому что Илья ревнует – и это нормально. Я их познакомила. Мы встретились, поужинали вместе. Я сказала, что Илье не за что переживать. Была замечательная, чудесная встреча. <...> Я больше скажу – в какой-то момент Илья хотел заплатить Филиппу, чтобы он перестал со мной куда-то ходить. Правда было такое, потому что он переживал до момента, пока мы не познакомились", – рассказала Алексеева.

Ранее она опровергла сообщения о своей свадьбе с Мительманом. Несколько телеграм-каналов утверждали, что модель провела закрытую церемонию с 50-летним бизнесменом, на которую потратили 60 миллионов долларов, а среди приглашенных артистов были певцы Джаред Лето, Энрике Иглесиас и Тилль Линдеман.

Алексеева заявила, что в день предполагаемого торжества находилась в Москве на практике в медицинском вузе. По ее словам, публикации вызвали негодование у родственников, которые ничего не знали о якобы состоявшейся свадьбе. Модель также обвинила журналистов в том, что они не проверяют информацию у первоисточников.

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