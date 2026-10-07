"Мисс БРИКС" Алексеева опровергла слухи о свадьбе с бизнесменом Мительманом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/viallentinka

Победительница конкурса "Мисс БРИКС" Валентина Алексеева заявила, что информация о ее бракосочетании с предпринимателем Ильей Мительманом не соответствует действительности. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что модель якобы провела закрытую свадебную церемонию с 50-летним бизнесменом. По предварительным данным, торжество обошлось в 60 миллионов долларов, а на празднике выступали певцы Джаред Лето, Энрике Иглесиас и Тилль Линдеман. Также утверждалось, что гости и артисты подписали договоры о неразглашении.

Алексеева возмутилась, что эти сообщения вызвали негодование у ее родственников, которые ничего не знали о якобы состоявшемся событии.

"Я думала, что все утихло, но, оказывается, что нет. За пять минут мне прислали десятки сообщений – все паблики размещают информацию о моей свадьбе. Я снова обвинена во всех смертных грехах, снова всех обманула, отметила свою свадьбу и никому это не сказала", – заявила она.

По словам модели, в день предполагаемой свадьбы она находилась в Москве и проходила практику в медицинском вузе.

"Журналисты не узнают информацию у первоисточников. Своими сообщениями очень легко в один миг испортить репутацию человека. У меня не такая веселая жизнь, как мне приписывают", – заключила она.

Алексеева и Мительман публично объявили о своих отношениях в начале сентября 2026 года. Модель стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в 2024 году, а позже представляла Россию на "Мисс Вселенная" в Мексике, войдя в топ-12. В том конкурсе участвовали 130 девушек.

Титул первой "Мисс БРИКС" Алексеева получила на конкурсе, который впервые прошел в этом году в Казани. В нем приняли участие 49 девушек из 17 стран. Главной наградой стала корона с тысячей бриллиантов.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров во время концерта на московской "ВТБ Арене" назвал 20-летнюю Алексееву своей девушкой. Выступление артиста прошло в рамках XII Спартакиады среди сотрудников ВТБ.

Перед исполнением нового хита "Луиза" певец заявил, что посвящает песню "своей девушке красивой". Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. Алексеева даже ездила к Киркорову на "Новую волну" в Казань. Однако сам певец не раскрывает подробностей своих отношений.

