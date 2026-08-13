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13 августа, 17:01

Спорт

Борец Торнике Квитатиани сделал предложение возлюбленной в Париже

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Борец Торнике Квитатиани, который является победителем шоу "Выжить в Самарканде", сделал предложение своей возлюбленной в Париже. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию спортсмена, сделанную в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен рассказал, что его избранницу зовут Диана. Квитатиани прилетел в Париж втайне от невесты. Он заранее договорился с фотографом, у которого девушка заказала съемку, чтобы в нужный момент подойти и сделать ей предложение.

Пока девушка позировала на фоне Эйфелевой башни, борец появился за ее спиной с кольцом и букетом цветов. Спортсмен признался, что очень волновался в этот момент.

"Сюрприз. Скоро вас познакомлю с прекрасным человеком", – написал борец.

Год назад Квитатиани заявлял, что выбирает будущую жену в первую очередь по внешности. По его словам, без такой симпатии не получится узнать душу человека. При этом он также говорил, что у него нет определенных критериев. Однако борец подчеркивал, что хотел бы видеть рядом скромную и воспитанную девушку.

Ранее супермодель Алессандра Амбросио объявила о помолвке с австралийским дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером. Модель опубликовала кадры предложения на пляже. На снимках видно, что Бак выложил на песке сердце из цветов, внутри которого встал перед Амбросио на одно колено.

О романе пары стало известно в начале 2025 года, когда их заметили вместе на отдыхе в Рио-де-Жанейро. Еще в конце 2024-го Бак рассказывал в соцсетях, что встретил человека, который вдохновляет его и делает жизнь ярче.

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