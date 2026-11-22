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Специалисты Сеченовского университета создают ИИ-ассистентов для сопровождения пациентов между приемами у врача. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Ольга Шалина.

В частности, ИИ-ассистенты предназначены для людей с депрессивными расстройствами и зависимостями. Она добавила, что в цифровой среде можно вести дневники самоконтроля, например при диабете или тревожном расстройстве.

"ИИ – еще один инструмент для работы с собственной психикой, который нам предстоит не только развивать, но и изучать, осваивать", – заключила Шалина.

День психолога отмечается в России 22 ноября.

Ранее сообщалось, что платформа "МосМедИИ" помогает врачам анализировать медицинские снимки с помощью искусственного интеллекта. Сейчас он доступен в 77 регионах России. Система обрабатывает результаты КТ, рентгена и маммографии, выделяя участки с возможными патологиями.