Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

К московской платформе "МосМедИИ" присоединились Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика. Сервис, который анализирует медицинские снимки с помощью искусственного интеллекта, теперь доступен врачам в 77 регионах России, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва последовательно выстраивает систему применения искусственного интеллекта в медицине – от научных исследований и оценки алгоритмов до их внедрения в ежедневную работу врачей. Через платформу "МосМедИИ" этот опыт становится доступен всей стране", – сказала Ракова.

По ее словам, к платформе подключены более 2,5 тысячи медицинских организаций. Присоединяются и федеральные структуры, в том числе Федеральное медико-биологическое агентство России.

Общее число исследований, проанализированных с использованием "МосМедИИ", превысило 21 миллион. Сейчас врачам доступны 19 сервисов, и их количество постепенно увеличивается. Один из новых алгоритмов позволяет обнаруживать признаки остеоартроза коленных суставов и устанавливать стадию заболевания на основании рентгеновских снимков.

"Финальное решение всегда остается за специалистом", – подчеркнула заммэра.

Ежедневно московские сервисы анализируют около 50 тысяч снимков, а за месяц – порядка 1,5 миллиона. Изображения поступают на платформу из регионального цифрового архива. Алгоритмы обрабатывают их, выделяют участки с возможными патологиями и проводят необходимые измерения. После этого результаты направляются обратно в медицинскую организацию, где врач сравнивает собственные выводы с оценкой искусственного интеллекта.

Например, сервис для рентгенограмм коленных суставов формирует заключение и показывает на снимке выявленные изменения. Искусственный интеллект здесь выступает дополнительным инструментом, а диагноз ставит врач.

С помощью платформы можно анализировать результаты маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки и позвоночника, а также КТ головного мозга и органов грудной клетки. При этом регионы вправе выбирать подходящие для своих задач сервисы и менять их при необходимости.

"МосМедИИ" создали по итогам московского научного эксперимента, направленного на внедрение искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Проект стартовал в 2020 году на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения при поддержке департамента информационных технологий. За пять лет его участниками стали более 200 сервисов.

В 2024 году по поручению президента России Владимира Путина Москва открыла регионам доступ к платформе и представленным на ней зарегистрированным медицинским сервисам.

Ранее сообщалось о планах внедрить искусственный интеллект в 95% электронных медицинских карт к 2030 году. Технология будет использоваться для формирования цифровых профилей пациентов. По словам замминистра здравоохранения РФ Вадима Ванькова, нейросети также планируют применять для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

