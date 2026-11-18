Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проверить, натуральный сыр или нет, достоверно можно лишь в лабораторных условиях. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова.

По ее словам, образец попадает к экспертам "вслепую", поэтому специалисты изучают содержание жиров в продукте комплексно с применением инструментальных методов испытаний и газового хроматографа.

Распространенное в Сети мнение, будто качественный сыр при нагревании обязан равномерно плавиться и тянуться, а плохой – гореть, трескаться или выделять воду, Мамонова назвала ошибочным.

"Ориентироваться на плавкость сыра при попытке выявить фальсификацию абсолютно бесполезно", – сказала биолог.

Она объяснила, что изготовители дешевых аналогов и сырных смесей для пиццы специально вводят соли-плавители – фосфаты и цитраты натрия. С ними продукт даже на растительных жирах плавится и тянется на сковороде и в духовке порой лучше классического натурального сыра.

При этом многие высококачественные сорта при термообработке тянуться не должны. Пармезан и грюйер из-за низкой влажности не плавятся, а распадаются с вытапливанием молочного жира и спекаются до жесткой корочки. Адыгейский сыр и рикотта из-за высокого содержания сывороточных белков не способны плавиться вовсе: при нагреве они сохраняют форму, слегка подпекаясь или крошась.

Ранее США за период с января по май 2026 года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы в 133 800 долларов. За тот же период 2025 года Соединенные Штаты ввезли из России сыр на 96 300 долларов, то есть импорт за год вырос в 1,4 раза. Несмотря на это, доля России от всех поставок составила менее 1%.

