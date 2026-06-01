Врач Кашух: непереносимость лактозы можно определить по метеоризму и диарее

Первые признаки непереносимости лактозы проявляются во вздутии живота, метеоризме, диарее, урчании, тошноте и спастических болях сразу после употребления одного стакана молока. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Лактазная недостаточность, по ее словам, является состоянием, при котором в тонком кишечнике не хватает фермента лактазы, отвечающего за расщепление молочного сахара (лактозы) на глюкозу и галактозу. Именно они используются организмом для энергии.

"Без этого фермента лактоза не расщепляется и не всасывается в кровь, а поступает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий", – уточнила эксперт.

Как отметила Кашух, многие люди с данным недугом зачастую списывают появившийся дискомфорт на случайное несварение или плохое качество продукта. Однако симптомы напрямую связаны с употреблением именно молочных продуктов, таких как молоко, сливки, мороженое, мягкие свежие сыры, а также некоторые йогурты и сметана.

В то же время твердые выдержанные сыры и сливочное масло содержат очень мало лактозы и обычно хорошо переносятся.

Гастроэнтеролог сделала акцент на том, что непереносимость молока не является аллергией, благодаря чему употребление таких продуктов не представляет угрозы для здоровья. Напротив, полный отказ от молока без соответствующей замены она связала с риском развития системного дефицита кальция.

"Молоко и молочные продукты – основной и легкоусвояемый источник этого вещества (кальция. – Прим. ред.). Его нехватка ведет к снижению минеральной плотности костной ткани, что особенно опасно для женщин в постменопаузе и пожилых людей", – подчеркнула врач.

При подозрении на непереносимость Кашух рекомендовала обратиться к врачу для подтверждения диагноза и подбора безопасной диеты, включающей альтернативные источники кальция, безлактозное молоко или добавки с лактазой, которые позволят безопасно употреблять некоторые молочные продукты.

Ранее терапевт Татьяна Залетова назвала растительное молоко продуктом, облегчающим симптомы изжоги. Миндальное, овсяное или соевое молоко нейтрализует кислоту благодаря pH и низкому содержанию жира, не стимулируя выработку гастрина. Однако в продукте не должно быть добавленного сахара.


