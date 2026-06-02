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02 июня, 23:30

Происшествия

Мужчина в Германии захватил двух детей в заложники после погрома в ресторане

Фото: depositphotos/selensergen

В немецком Дортмунде неизвестный забаррикадировался в доме, взяв в заложники двух детей, после устроенного им погрома в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает издание Bild.

Уточняется, что мужчина избил дубинкой нескольких посетителей ресторана, а также распылил перцовый баллончик. Когда к заведению подъехали полицейские, злоумышленник скрылся на автомобиле. После этого он забаррикадировался в доме, захватив двух детей в заложники.

Когда сотрудники полиции прибыли к дому, мужчина вышел и выстрелил в одного из правоохранителей. После этого к месту ЧП прибыло спецподразделение полиции вместе с группой переговорщиков. Последним удалось войти в дом, чтобы убедить мужчину сдаться. Дальнейшие подробности уточняются.

В начале мая неизвестный захватил заложников в отделении банка Volksbank в городе Зинциг на юго-западе Германии. Полиция начала масштабную спецоперацию, однако подозреваемому удалось сбежать.

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