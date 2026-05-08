Bild: захвативший заложников в банке в Германии мужчина сбежал

Фото: AP Photo/Michael Probst

Мужчина, захвативший заложников в отделении банка Volksbank на западе Германии, сбежал. Об этом сообщила газета Bild.

Операция на месте происшествия завершена. Здание банка полностью обыскали, однако найти преступника не удалось. Когда именно он покинул банк, неизвестно.

Полиция уточнила, что когда спецназ ворвался в здание, преступника там уже не было – в здании обнаружили только двух заложников, которых заперли в одном из помещений. Они не пострадали.

По предварительной версии полиции, злоумышленник больше не находится вблизи банка, при этом описания его внешности на данный момент нет. Поиски продолжаются.

О захвате заложников в отделении банка в Германии стало известно 8 мая. По словам журналистов, утром к кредитной организации подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы зайти в здание. Затем неизвестный мужчина перехватил инкассатора и, угрожая ему, силой заставил войти внутрь.

В связи с этим была начата масштабная операция. На месте работали спецподразделения полиции, а также были задействованы вертолеты.