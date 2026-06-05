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05 июня, 15:23

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МВД: звонок под видом ребенка – самый опасный сценарий мошенников

В МВД назвали самый опасный сценарий мошенников

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителям и наоборот, – самый страшный и опасный. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов, передает РИА Новости.

"Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку, – это самый страшный (мошеннический. – Прим. ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует", – сказал спикер в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Филиппов назвал очень пунктуальных, добросовестных и скромных людей основными жертвами дистанционных мошенников. Это стало известно благодаря психологическим экспертизам, помогающим выявить схожие черты потерпевших.

Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения и проявляют пассивность. Представитель МВД уточнил, что в мошеннических схемах применяются методы социальной инженерии, основанные на страхе и предвкушении.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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