Биологический музей и "Биокластер" примут участие в IT-пикнике в "Коломенском"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское" 8 августа пройдет IT-пикник для представителей IT-индустрии и их семей. В мероприятии примут участие Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева и "Биокластер", подведомственные столичному департаменту культуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут посетить тематические занятия, посвященные живой природе. С 13:00 до 14:30 пройдет биоквиз – викторина на знание флоры и фауны. Победители получат призы от Биологического музея. С 15:00 до 16:00 состоится занятие "Химические хамелеоны". Участники проведут опыты с веществами-индикаторами, которые меняют цвет при взаимодействии с кислотами и щелочами, и сделают индикаторную полоску, которую можно забрать домой.

С 16:00 до 17:00 участники поработают с образцами костей, определят, какому животному они принадлежали, узнают о его привычках, поле и образе жизни. Также в программе – опыты с микроскопами и макетами органов, восстановление портрета человека по черепу. С 17:00 до 18:00 можно будет под микроскопом изучить побеги, листья, цветки и плоды растений, самостоятельно приготовить препараты и рассмотреть строение клеток.

Кроме того, посетителей ждут фото- и интерактивная зоны, где можно сравнить свою ногу с лапкой животного, а также грибная аллея. Для участия в мероприятиях не требуется дополнительная регистрация, достаточно билета на сам IT-пикник.

Ранее сообщалось, что в августе перед Музеем космонавтики в Москве пройдут открытые спортивные мероприятия. Посетители смогут не только поиграть в бадминтон, баскетбол и настольный теннис, но и узнать, какую роль физическая подготовка играет в подготовке космонавтов. События организуют в рамках проекта "Лето в Москве".

