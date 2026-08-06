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06 августа, 13:06

Культура

Сергунина: программа в честь 95-летия Измайловского парка пройдет 8 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

8 августа москвичей и туристов приглашают на культурно-спортивную программу в Измайловском парке в честь его 95-летия. Запланированы экскурсии, музыкальные выступления, состязания, интерактивы и квизы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Измайловский парк входит в число старейших и крупнейших парков столицы. Это популярное общественное пространство, в котором комфортно отдыхать с семьей и друзьями, заниматься спортом и творчеством. Только за первое полугодие 2026-го здесь побывали больше 24 миллионов посетителей", – рассказала Наталья Сергунина.

Ко дню рождения парка подготовили обзорные прогулки по территории. Присоединиться к ним можно с 12:30 до 17:00.

С 14:00 до 20:00 желающие поучаствуют в спортивных эстафетах, турнире по настольному теннису и подвижных играх, посмотрят показательные выступления спортсменов на воркаут-площадке.

В 16:00 на главной сцене начнется концерт. Жители и гости столицы услышат отечественные и мировые хиты, а еще исполнят любимые песни вместе с хоровым коллективом.

От спортивных пространств до лодочной станции

Измайловский парк привлекает посетителей не только своей событийной программой, но и развитой инфраструктурой. Например, тут расположено 34 спортивные площадки, на которых можно сыграть в волейбол или баскетбол, футбол или настольный теннис. Для любителей активного отдыха также есть велодорожки протяженностью более 20 километров – они входят в официальный веломаршрут столицы "Зеленое кольцо", объединяющий локации в разных районах.

Кроме того, здесь находятся 14 всесезонных детских площадок, два парка аттракционов, шахматно-шашечный и выставочный павильоны, конный клуб и лодочная станция у Круглого пруда, созданного еще в XVII веке.

В списке знаковых мест парка – мемориальный комплекс "Площадь Мужества". В нем установлены памятники героям нашей страны, а еще представлены образцы техники времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34 и реактивная артиллерийская установка "Катюша".

Ранее сообщалось, что московские усадьбы и музеи подготовили программу летнего отдыха для жителей и гостей столицы. Например, в Есенин-центре во флигеле бывшей усадьбы Карла Мейера открылась выставка "И твоим напевам не стихать...": Есенин в воспоминаниях писателей Переделкина". Центральным элементом выставки является интерактивная зона "Дачный уголок писателя".

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