"Мосбилет" приглашает в августе на бесплатные концерты и выставки для всей семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы могут бесплатно посетить выставки, концерты, экскурсии и творческие занятия в августе с помощью сервиса "Мосбилет" на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В подборку вошли сотни событий в музеях, парках, библиотеках и культурных центрах, подведомственных столичному департаменту культуры. Все мероприятия со свободным входом собраны в отдельном разделе "Бесплатные события". Чтобы попасть на выбранное событие, необходимо зарегистрироваться в "Мосбилете" и получить электронный билет.

Для дошкольников и младших школьников подготовили подвижные и интеллектуальные игры, а также творческие мастер-классы. В детской библиотеке № 178 – культурном центре А. Л. Барто на улице Дмитрия Ульянова с 5 по 7 августа пройдут уроки оригами. В культурном центре "Нега" на Дмитровском шоссе 13 августа научат изготавливать тканевую куклу Василису Прекрасную. А в библиотеке № 186 имени С. А. Есенина на улице Кржижановского 15 августа состоится занятие "Веселое творчество" для любителей рисования и лепки.

Кроме того, библиотеки подготовили программы, посвященные литературным и мультипликационным персонажам. 6 августа в детской библиотеке № 231 имени Н. А. Островского на улице Свободы пройдет праздник "Здравствуй, наш любимый Чебурашка" к 60-летию героя. 8 августа в детской библиотеке № 178 – культурном центре А. Л. Барто можно послушать книгу Виктора Лунина "Слоненок и письмо".

Юных москвичей от 5 до 15 лет ждут на мероприятиях проекта "Выходные с вожатыми" в парках и скверах. По субботам и воскресеньям до 30 августа в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Бригантина", Измайловском парке, парке Олимпийской Деревни, сквере Дружбы России и Казахстана, саду "Эрмитаж" и на фестивальной площадке "Московские сезоны" в проезде Серебрякова проводятся подвижные игры, развивающие ловкость, логику и командную работу.

Для любителей скейтбординга в сервисе представлено шесть бесплатных скейт-парков на фестивальных площадках на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Городецкой, Святоозерской, Профсоюзной и Митинской. Там можно кататься на скейтбордах, самокатах и роликах.

Подростки старше 12 лет смогут познакомиться с историей российского кинематографа и освоить новые навыки. В библиотеке имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице весь август проходят занятия "Бабушкины квадраты" по вязанию крючком, а 3 августа – мастер-класс по цианотипии (фотопроцесс, позволяющий получать синие изображения без фотоаппарата). В детской библиотеке № 35 на Дубнинской улице 11 августа проведут мероприятие ко Дню российского кино: покажут отрывки из советских фильмов-сказок и расскажут о приемах и спецэффектах. А 27 августа в библиотеке № 245 состоится квиз "Кино в деталях".

Взрослым предлагают посетить бесплатные художественные выставки. В Центральном выставочном зале "Манеж" на Манежной площади в августе работают три камерные экспозиции, посвященные художнику-пейзажисту Александру Павлову, скульптору Вадиму Сидуру и графику Виктору Корецкому. В библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина на Спартаковской улице проходит фотовыставка Екатерины Степановой "Балет. Искусство видеть" со снимками артистов балета вне сцены.

Любителей истории Москвы приглашают на пешеходные экскурсии. Библиотека № 237 на улице Генерала Белобородова 15 августа организует прогулку "Деревня Пенягино и ее окрестности" по 8-му микрорайону Митина. Библиотека № 245 на улице Рогова 22 августа проведет экскурсию "Солдаты Победы: память на все времена" по району Щукино, где 11 улиц и площадь носят имена героев Советского Союза.

Ценителей классической музыки ждут в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова на Новослободской улице. 7 августа там состоится концерт "Избранные фортепианные дуэты и немного соло" с произведениями Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Георгия Свиридова и Фредерика Шопена. 28 августа представят литературно-музыкальную программу "Неисчерпаемые возможности музыки. Героизм в тишине" ко дню рождения композитора Ивана Соколова.

Также в саду имени Н. Э. Баумана в августе проходят занятия по бальным танцам, аргентинскому танго и медитации "Хартфулнес".

Ранее "Мосбилет" опубликовал подборку выставок музеев столичного департамента культуры, в которых собраны уникальные научные экспонаты. Они знакомят посетителей как с древнейшими следами жизни на планете, так и с современными космическими технологиями.

Например, Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева обладает одним из крупнейших собраний палеонтологических редкостей, насчитывающим более 110 тысяч экспонатов. В коллекции представлены строматолиты и онколиты, являющиеся древними свидетельствами жизни на Земле.

