"Мосбилет" приглашает увидеть древнейшие следы жизни и настоящий корабль "Союз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музеях департамента культуры Москвы собраны уникальные научные экспонаты – от древнейших следов жизни на планете до космических кораблей и личных вещей покорителей космоса. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

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Одним из самых ценных собраний палеонтологических редкостей располагает Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице. Музей открылся в 1922 году. Его основатель, биолог Борис Завадовский, задумывал учреждение не как обычный выставочный зал, а как интерактивный музей-лабораторию. Сегодня коллекция насчитывает более 110 тысяч экспонатов.

Среди них – строматолиты и онколиты, которые считаются одними из старейших свидетельств жизни на Земле. Строматолиты представляют собой слоистые горные породы, образовавшиеся на мелководье в результате жизнедеятельности бактерий. Их возраст составляет от полутора до двух миллиардов лет.

Образцы были найдены у Сундозера в Карелии и на Южном Урале. Еще старше онколит возрастом около 2,3 миллиарда лет – его обнаружили в Медвежьегорском районе Карелии.

В павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ также можно увидеть окаменелую раковину вымершего головоногого моллюска – аммонита возрастом более 180 миллионов лет, а также строматолиты из Башкирии и Хабаровского края возрастом около 1,5 миллиарда лет. Особое место занимает окаменевший коралл каменноугольного периода, найденный в Подмосковье: его возраст – примерно 300 миллионов лет.

Государственный Дарвиновский музей на улице Вавилова основал в 1907 году ученый Александр Котс. Первую экспозицию составила его личная коллекция. Среди наиболее примечательных раритетов – монументальные фигуры двух слонов в натуральную величину.

Африканский слон принадлежал императору Николаю II и жил в зверинце в Царском Селе. Накануне 1917 года животное отправили в Москву, но по пути слон простудился и умер. Спустя несколько лет мастер-таксидермист Филипп Федулов сделал его чучело, покрытое натуральной шкурой. Ребра выполнены из толстой проволоки, мышцы – из соломы, бивни – из дерева.

Второе чучело – четырехтонной индийской слонихи Джин-дау – тоже работа Федулова. Во время Гражданской войны слониха перевозила пушки, затем корчевала деревья и трамбовала дороги в Бухаре. В 1924 году ее отправили в Московский зоопарк, где она прожила 12 лет.

Еще один выдающийся экспонат – биогруппа "Волки, нападающие на лося", выполненная Николаем Назьмовым. На Всемирной охотничьей выставке в Будапеште в 1971 году ее признали одним из лучших образцов таксидермического мастерства.

В музее также хранятся 3,5-метровое чучело нильского крокодила, огромный омар, подаренный Юрию Гагарину во время его турне по Американскому континенту, белка-альбинос, которую Котс выменял на самовар, и рыжий спаниель, преподнесенный Иосифу Сталину на 70-летие бельгийским шахтером. Витрины украшают редкие райские птицы с острова Новая Гвинея и большая коллекция морских раковин.

Мемориальный музей космонавтики расположен в основании монумента "Покорителям космоса" на проспекте Мира. Он открылся в 1981 году. Коллекция превышает 100 тысяч предметов и включает уникальные образцы техники, личные вещи космонавтов, документы и коллекции живописи.

Самыми ценными экспонатами считаются первый искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году, чучела собак Белки и Стрелки, а также спускаемый аппарат, в котором они вернулись на Землю. Среди других раритетов – электрокардиограмма Юрия Гагарина, снятая меньше чем за сутки до его полета, и шагающий прибор для оценки марсианского грунта.

Посетители могут увидеть скафандр СК-1, разработанный для первой шестерки космонавтов, экспериментальную жидкостную ракету, запущенную с полигона в Нахабине в 1933 году, первый автоматический самоходный аппарат и транспортную космическую систему "Энергия" – "Буран". В экспозиции также представлены крупинки лунного грунта, космический корабль "Союз" и базовый блок орбитальной станции "Мир".

Ранее сообщалось, что свыше 6 тысяч человек посетили мероприятия серии "Космофест", стартовавшей 16 мая в столичном Центральном Чертанове. Участники побывали в творческом пространстве и приняли участие в космических викторинах, а также посетили научные и танцевальные мастер-классы.

