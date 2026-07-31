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31 июля, 11:47

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The Guardian: рецепт тоника – предшественника Coca-Cola нашли в монастыре во Флоренции

Рецепт тоника – предшественника Coca-Cola нашли в монастыре во Флоренции

Фото: legion-media.com/Geisser

Рецепт напитка, напоминающего оригинальную Coca-Cola, обнаружили в архиве монастыря во Флоренции. Об этом пишет The Guardian.

Документ нашел итальянский монах. В нем отмечалось, что тоник предназначен "для восстановления тела и разума после усталости, вызванной болезнью и старением". В состав входили листья боливийской коки, орехи кола и вино.

Документ не датирован, но, по мнению исследователей, он был создан примерно в конце XIX века. В то время монахи активно торговали листьями коки, которые импортировали в Италию миссионеры. Задолго до того, как в 1961 году листья коки запретили во всем мире из-за содержания природного алкалоида.

Издание отмечает, что рецепт похож на тот, по которому когда-то создали оригинальную Coca-Cola. Разница лишь в том, что в последней ингредиенты смешаны с газированной водой, а не с вином.

Ранее в Китае в гробнице IV века до нашей эры обнаружили около 3,7 литра жидкости, которая оказалась древним пивом возрастом примерно 2 300 лет. Открытие сделали недалеко от города Гуюань, в захоронении эпохи Воюющих царств.

Специалисты считают, что находка говорит о высоком уровне развития древнего пивоварения в Китае. Это также подтверждает, что технология зернового брожения использовалась более 2 тысяч лет назад.

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