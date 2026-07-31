The Guardian: рецепт тоника – предшественника Coca-Cola нашли в монастыре во Флоренции

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Рецепт напитка, напоминающего оригинальную Coca-Cola, обнаружили в архиве монастыря во Флоренции. Об этом пишет The Guardian.

Документ нашел итальянский монах. В нем отмечалось, что тоник предназначен "для восстановления тела и разума после усталости, вызванной болезнью и старением". В состав входили листья боливийской коки, орехи кола и вино.

Документ не датирован, но, по мнению исследователей, он был создан примерно в конце XIX века. В то время монахи активно торговали листьями коки, которые импортировали в Италию миссионеры. Задолго до того, как в 1961 году листья коки запретили во всем мире из-за содержания природного алкалоида.

Издание отмечает, что рецепт похож на тот, по которому когда-то создали оригинальную Coca-Cola. Разница лишь в том, что в последней ингредиенты смешаны с газированной водой, а не с вином.

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