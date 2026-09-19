Внуково и Домодедово перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию

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Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Об этом сообщает Росавиация.

Из-за введенных мер возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Актуальные данные о рейсах пассажирам рекомендовали проверять на онлайн-табло аэропортов.

Ранее вышеперечисленные авиагавани уже приостанавливали прием и отправку рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства. Остальные столичные аэропорты на данный момент продолжают работать штатно.

Вместе с тем в 03:52 по московскому времени Сергей Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы. На место выезжали специалисты экстренных служб.