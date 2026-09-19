Эксперт Кусков: спрос на iPhone 18 Pro Max в России определит цена, а не ограничения

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Стоимость iPhone 18 Pro Max станет главным фактором, определяющим спрос на новую модель в России, тогда как ограничения части функций существенно на интерес покупателей не повлияют. Об этом ТАСС заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Больше повлияют значимые ценовые характеристики и факт, что в этот раз, в отличие от предыдущих, прошлые модели не подешевели, а подорожали даже", – сказал эксперт.

Кусков отметил, что Apple уже давно не работает непосредственно в России, поэтому ограничения отдельных функций устройства в стране закономерны. При этом, по его словам, часть возможностей смартфона будет недоступна или окажется менее востребованной.

У владельцев iPhone 18 Pro Max в России будут ограничены многие сервисы, в том числе связанные с Apple Intelligence. Некоторые функции можно активировать после смены языка устройства на английский, однако включить 5G таким способом не получится.

Ранее iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным числом ограничений, не менее 18 функций и сервисов недоступны в стране или требуют смены региона и английского интерфейса. Большинство запретов касается Apple Intelligence.

Без поддержки русского языка пользователи лишаются улучшенной Siri с анализом контекста, интеграции с ChatGPT, инструментов редактирования текста, а также Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence. Языковые ограничения затронули и Live Translation – мгновенный перевод сообщений, звонков и аудио через AirPods остается недоступным.