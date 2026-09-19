Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 11:10

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Кусков: спрос на iPhone 18 Pro Max в России определит цена, а не ограничения

Эксперт назвал главный фактор спроса на iPhone 18 Pro Max в России

Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA

Стоимость iPhone 18 Pro Max станет главным фактором, определяющим спрос на новую модель в России, тогда как ограничения части функций существенно на интерес покупателей не повлияют. Об этом ТАСС заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Больше повлияют значимые ценовые характеристики и факт, что в этот раз, в отличие от предыдущих, прошлые модели не подешевели, а подорожали даже", – сказал эксперт.

Кусков отметил, что Apple уже давно не работает непосредственно в России, поэтому ограничения отдельных функций устройства в стране закономерны. При этом, по его словам, часть возможностей смартфона будет недоступна или окажется менее востребованной.

У владельцев iPhone 18 Pro Max в России будут ограничены многие сервисы, в том числе связанные с Apple Intelligence. Некоторые функции можно активировать после смены языка устройства на английский, однако включить 5G таким способом не получится.

Ранее iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным числом ограничений, не менее 18 функций и сервисов недоступны в стране или требуют смены региона и английского интерфейса. Большинство запретов касается Apple Intelligence.

Без поддержки русского языка пользователи лишаются улучшенной Siri с анализом контекста, интеграции с ChatGPT, инструментов редактирования текста, а также Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence. Языковые ограничения затронули и Live Translation – мгновенный перевод сообщений, звонков и аудио через AirPods остается недоступным.

Читайте также


технологии

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика