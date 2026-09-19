Столичный суд заблокировал сайты с запрещенной книгой Саакашвили

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Лефортовский суд Москвы заблокировал пять интернет-ресурсов с запрещенной книгой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Прокуратура выяснила, что в интернете опубликована книга Саакашвили, в которой присутствуют высказывания экстремистской направленности. Это подтвердило исследование от АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

На фоне этого прокуратура подала в суд иск о блокировке сайтов. В свою очередь, инстанция удовлетворила административные требования.

Ранее стало известно, что из-за закона против пропаганды наркотиков в РФ будут маркировать роман актера Ивана Охлобыстина "Запах фиалки" и книгу журналиста Николая Сванидзе "Погибель Империи: Наша история. Гражданская война".

Кроме прочего, маркировке подлежит автобиографическое произведение шведского режиссера Ингмара Бергмана "Шепоты и крики моей жизни".

