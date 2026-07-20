Книги Охлобыстина и Сванидзе будут маркировать в РФ из-за упоминаний наркотиков

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Роман актера Ивана Охлобыстина "Запах фиалки" и книгу журналиста Николая Сванидзе "Погибель Империи: Наша история. Гражданская война" будут маркировать в РФ из-за закона против пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий перечень.

В понедельник, 20 июля, его расширили на более чем 220 пунктов. Кроме прочего, маркировке подлежат автобиографическое произведение шведского режиссера Ингмара Бергмана "Шепоты и крики моей жизни", сборник рассказов Майи Кучерской "Современный патерик", книга Леонида Юзефовича "Самодержец пустыни" и другие.

Согласно изменениям в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", произведения, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, необходимо маркировать. Для печатных изданий маркировка размещается на обложке.

Ранее в отраслевой список книг, в которых есть упоминания наркотических средств и которые подлежат специальной маркировке, попали сборники "Ослиный мост" с произведениями Владимира Ленина и сборник "Война и язык" Владимира Маяковского.

