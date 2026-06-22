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22 июня, 15:22

Культура

Сборники Ленина и Маяковского начнут маркировать в России

Фото: 123RF.com/frannyanne

Сборники "Ослиный мост" Владимира Ленина и "Война и язык" Владимира Маяковского станут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков. Об этом говорится в отраслевом перечне.

Внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" изменения вступят в силу с 1 марта. Сам документ предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение произведений искусства и литературы с упоминанием наркотиков.

На сайте Российского книжного союза (РКС) каждую неделю пополняется отраслевой список книг, в которых есть упоминания наркотических средств и которые подлежат специальной маркировке. В перечень попали уже свыше 2,5 тысячи произведений. В ближайшее время он пополнится еще на 113 пунктов.

В их числе и сборник Маяковского, в котором содержатся все его выступления, тезисы докладов, статьи и циклы путевых очерков. Что касается сборника Ленина, то речь идет об отрывках из его произведения "Ослиный мост". Эту книгу составил писатель Лев Данилкин.

Первый сборник вышел в 2021 году, второй – в 2017-м. Обе книги выпустило издательство "Лимбус Пресс".

Ранее стало известно, что маркировать в России будут и книги британской писательницы Джоан Роулинг. Речь идет о серии "Корморан Страйк", в которой рассказывается о детективе Корморане Страйке и его коллеге Робин.

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