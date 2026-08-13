Москвичи смогут увидеть локации – рекордсмены России на карте города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекорды России появились на карте Москвы в геосервисе "2ГИС". Пользователи смогут увидеть в приложении или онлайн-версии примечательные локации, которые оказались самыми масштабными в стране. Найти их можно по запросу "карта рекордов", сообщили Москве 24 в пресс-службе геосервиса.

Например, в пользователи могут увидеть самый интересный парк страны, которым стал ВДНХ.

"В 2026 году в карточках парков и баз отдыха 2ГИС появилась вкладка со всеми организациями на территории. Среди всех парков России больше всего организаций – около тысячи – нашлось на территории ВДНХ. Среди них – самое большое колесо обозрения в Европе, мультимедийный "СоюзМультПарк", макет Москвы, городская ферма с козами и осликами, кафе, аттракционы, магазины. Зимой ко всему этому добавляется еще и самый большой каток столицы", – рассказали в пресс-службе.

Самой ресторанной улицей стала Маросейка: на 466-метровом отрезке нашлось место 38 заведениям, то есть около 8 заведений на 100 метров, от корейского стритфуда до хот-догов.

Самая длинная велосипедная трасса России – 56-километровый маршрут от Яхромы до Дубны вдоль Канала имени Москвы. Причем это только первая очередь запланированного 1000-километрового маршрута "ВЕЛО1", который должен связать Москву и Санкт-Петербург.

Крупнейшим в России аэропортом стал Шереметьево – и по объему пассажирских и грузовых перевозок, и по количеству взлетов и посадок (более 800 в сутки, то есть почти каждые две минуты), и по площади всех терминалов – 573 775 квадратных метров. Это 25 Красных площадей или 80 футбольных полей.

Обелиск Победы, возведенный в 1994–1995 годах на Поклонной горе по проекту скульптора Зураба Церетели, стал самым высоким памятником в России – 141,8 метра.

Самое высокое не только в России, но и в Европе колесо обозрения – открытое в 2022 году на ВДНХ 140-метровое "Солнце Москвы". Оно на 5 метров выше знаменитого "Глаза Лондона".

В свою очередь, самой многополосной дорогой в России стал Зубовский бульвар Садового кольца.

"В самых широких местах на нем в сумме насчитывается 14 полос. Для сравнения у МКАД – 10 полос (по 5 в каждом направлении)", – уточнили в геосервисе.

Добавило рекордов на карту и столичное метро. Самая длинная линия – БКЛ с 70 километрами и 31 станцией. Она также является и самым большим метрокольцом в мире. Самый протяженный (6,6 километра) перегон – между станциями "Строгино" и "Крылатское" синей ветки. При этом самый короткий – на Филевской линии: от станции "Москва-Сити" до "Делового центра" всего минуту, 498 метров.

А наиболее длинным, в том числе в мире, городским трамвайным диаметром стал Второй Московский трамвайный диаметр T2: 33 километра, 79 остановок. Запущенный весной 2026 года маршрут идет от метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево через 13 районов и 5 округов.

Всего геосервис добавил на карту России 70 рекордов более чем в 30 городах. Например, самый большой рукотворный парк (965,8 гектара) находится в Кисловодске, в Геленджике можно прогуляться по самой длинной набережной (около 14 километров), а в Ярославле – сходить в самый большой зоопарк страны, площадь которого составляет около 120 гектаров.

Ранее в геосервисе появились локальные шутки про города и известные всей стране культовые мемы, которые имеют географическую привязку. Чтобы их увидеть, достаточно ввести в поисковой строке запрос "мемы на карте".