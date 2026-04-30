30 апреля, 08:00

Москвичи смогут найти прогулочный маршрут по есенинским местам на карте города

Фото: "Есенин-центр". Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прогулочный маршрут по есенинским местам столицы появился в "2ГИС". Как рассказали Москве 24 в пресс-службе геосервиса, маршрут посвящен 30-летнему юбилею Московского государственного музея С. А. Есенина. Он поможет увидеть город глазами классика и посетить локации, связанные с одним из самых ярких периодов его жизни.

"Маршрут "Москва Есенина: где жил, работал и влюблялся поэт" посвящен эпохе имажинизма 1918–1920 годов. В эти годы Есенин жил в районе Петровки вместе с Анатолием Мариенгофом, бывал в кафе и на выступлениях, торговал книгами в "Лавке имажинистов", бродил по бульварам и переулкам, спорил, мечтал и писал", – отметили в геосервисе.

В подборке собраны точки, которые помогут превратить обычную прогулку по центру в экскурсию. Например, в Доме‑музее в Строченовском переулке пятнадцатилетний Сергей впервые гостил у отца летом 1911‑го, а вскоре переехал туда на постоянное место жительства и начал свой творческий путь – устроился в "Культуру".

В "Лавке имажинистов" на Большой Никитской, 15, Есенин, вернувшийся из Петрограда, по разрешению Льва Каменева открыл книжный магазин "Московской трудовой артели художников слова" вместе с Мариенгофом.

"Поэт сам стоял за прилавком: ассортимент быстро сместился от букинистики к собственным изданиям, и интерес публики заметно рос", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в 1921 году по приглашению Луначарского на Пречистенке, 20, в доме Ермолова, поселилась всемирно известная Айседора Дункан и открыла здесь школу свободного танца. Другие локации доступны в мобильном приложении и на сайте.

Ранее турэксперт Екатерина Васильева посоветовала посетить усадьбы Подмосковья, история которых в том числе связана с отечественными писателями. В частности, Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой гостил в усадьбе Середниково, а Мураново связано с именем Федора Тютчева.

