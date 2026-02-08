Турэксперт Васильева назвала пять усадеб с романтическим прошлым

Накануне Дня всех влюбленных турэксперт Екатерина Васильева рассказала об усадьбах недалеко от Москвы, стены которых хранят романтические и местами драматичные истории прошлых известных хозяев.

Середниково

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

В усадьбе Середниково Михаил Лермонтов гостил вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Вместе они приезжали сюда на лето. Считается, что именно здесь расцвел поэтический дар будущего поэта, и не последнюю роль сыграла в этом девушка по имени Екатерина Сушкова, жившая по соседству.

16-летний Миша был очарован ее глазами, но Екатерина была старше его на 2 года, не воспринимала чувства поэта всерьез, и этим еще больше сводила его с ума. Екатерине Лермонтов посвятил 11 стихотворений, которые впоследствии вошли в так называемый "сушковский цикл".

На сегодняшний день парадный дом усадьбы можно посетить только с экскурсией, которые проводят каждую субботу и воскресенье (если нет специальных мероприятий) в 13:00 и 14:30. Записываться заранее на них не нужно.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Ленинградского вокзала до станции Фирсановская (около 50 минут и 178 рублей в одну сторону, по карте "Тройка" – 102 рубля), потом 10 минут на автобусе до остановки санаторий "Мцыри", билет на экскурсию – 600 рублей с человека (оплата наличными в кассе), вход в парк – 150 рублей.

Мураново

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Усадьба Мураново связана, прежде всего, с именем Федора Тютчева, однако в имении жил и поэт Евгений Боратынский. Важную роль в его судьбе сыграл другой поэт Денис Давыдов. Он очень участливо относился к делам Боратынского, помогал ему с трудностями на службе, а однажды решил, что ему категорически не хватает семейного счастья. Тогда он познакомил его с Анастасией Энгельгардт, и коварный план сработал.

Боратынский женился на своей "Настиньке" и безумно ее любил, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка: "Я чувствую себя превосходно, милая Настинька, и благодарю вас за все вчерашние заботы. Я сохраню о них сладостное воспоминание: ибо они – свидетельства вашей любви, а для меня нет в мире ничего дороже".

Как добраться и сколько стоит: сначала на электричке с Ярославского вокзала до станции Софрино (около часа в пути и от 217 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе №34 до остановки Мураново (около 20 минут). Вход на территорию усадьбы – 100 рублей, посещение главного судебного дома возможно только с экскурсоводом – 600 рублей в будни и 650 рублей в выходные, экскурсии по другим объектам – от 250 до 350 рублей.

Шахматово

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Здесь по соседству расположились две усадьбы – Шахматово и Боблово. Эти места соединили поэта Александра Блока и Любовь Менделееву, дочь знаменитого химика. Сблизились будущие супруги в местном любительском театре во время репетиций "Гамлета", где Блок играл принца, а Менделеева Офелию. Повенчались молодые в соседней усадьбе Тараканово.

На протяжении всей жизни их отношения были страстными, сложными и крайне драматичными. Александр Блок в буквальном смысле обожествлял супругу, считал ее женщиной чистой и возвышенной, чуждой любым земным страстям, и в результате именно ей посвятил цикл "Стихи о прекрасной даме". Однако Менделееву такое поклонение тяготило, земных страстей ей категорически не хватало, и в итоге она нашла их на стороне – у поэта Андрея Белого. Обманывать мужа она не смогла, и, когда Блок поставил ее перед выбором, все же осталась ему верна и осталась с ним до самой его смерти.

Как добраться и сколько стоит: проще всего добираться сначала до усадьбы Тараканово: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная (около часа в пути и от 295 рублей за билет в одну сторону, по карте "Тройка" – от 180 рублей), оттуда еще полчаса на автобусе №24. От Тараканово до Шахматово чуть меньше 4 километров, можно дойти пешком или доехать на такси (около 10 минут). От Тараканово до Боблово около 12 километров, на автобусах добирать долго и неудобно, с пересадками, поэтому также лучше на такси около 20 минут.

Единый билет во все три усадьбы – 1000 рублей. В каждую отдельно – от 50 до 150 рублей за вход на территорию, от 280 до 600 рублей за вход на территорию и в здания.

Константиново

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Лидия Кашина, соседка поэта Сергея Есенина по усадьбе в Константинове, была замужем, с детьми и старше поэта на 9 лет. Но это не помешало пылкому роману, который вспыхнул между ними вскоре после знакомства в 1916 году. Впоследствии Лидия Ивановна стала прототипом главной героини поэмы Есенина "Анна Снегина". По сюжету юный поэт приезжает в поместье, встречает там помещицу Снегину и наблюдает, как она лишается своего имения во время крестьянского бунта – подобное тоже в биографии Кашиной было.

Ее усадьба сохранилась в Константинове и сегодня называется Музеем поэмы "Анна Снегина".

Как добраться и сколько стоит: на экспрессе с Казанского вокзала до станции Рыбное (около 2,5 часа в пути и от 880 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе №132 до Константинова (25–30 минут). Единый билет в музей-заповедник – 600 рублей.

Городская усадьба Николая Игумнова

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Эта усадьба расположена в центре Москвы на Большой Якиманке, и сегодня в ней располагается посольство Франции. Она была построена в 1888 году, когда совладелец Большой Ярославской мануфактуры Николай Васильевич Игумнов решил, что ему нужна московская резиденция. По легенде он построил этот дом, чтобы поселить в нем свою любовницу танцовщицу, пока жена оставалась в Ярославле. Однако, уличив девушку в измене, замуровал ее прямо в этих стенах.

Как добраться: Москва, ул. Большая Якиманка, 45. Поскольку сегодня в здании располагается французское посольство, экскурсии там не проводятся, полюбоваться красивым особняком можно только снаружи.