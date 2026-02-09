Мексика приостановила поставки нефти на Кубу

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Мексика временно прекратила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Глава государства уточнила, что сейчас Мехико ведет дипломатическую работу, чтобы найти способ поддержать Гавану. Она также призвала США отменить рестрикции.

"Мы обращаемся с международным призывом и к США о том, что эти санкции очень несправедливы по отношению к кубинскому народу. У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ", – приводит слова Шейнбаум ТАСС.

Президент также подчеркнула, что Мексика не откажется от гуманитарной поддержки Кубы.

В конце января американский лидер Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Кроме того, он подписал указ, позволяющий вводить пошлины против стран за поставки нефти на Кубу.

На этом фоне в стране начался энергокризис. Гавана предупредила авиакомпании, что в 9 аэропортах государства с 10 февраля по 11 марта не будет топлива для воздушных судов.