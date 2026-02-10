Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 10:29

Спорт

Соревнования по баскетболу и легкой атлетике пройдут в столице 14 и 15 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей и гостей города приглашают посетить баскетбольный матч команд Единой лиги ВТБ и соревнования по бегу среди студентов столичных вузов. Мероприятия состоятся 14 и 15 февраля при поддержке департамента спорта, передает портал мэра и правительства города.

В частности, в эти два дня зрителей ждут на втором этапе соревнований "Студенческий кубок бегового сообщества", которые будут организованы в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета. Студенты из разных вузов столицы будут соревноваться в беге на дистанции 60, 200, 400 и 800 метров, а также в эстафетных забегах на четыре этапа по 200 метров с различными дистанциями на каждом раунде.

Юбилейный, 10-й "Матч всех звезд" Единой лиги ВТБ запланирован на 15 февраля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. За победу поборются команды "Звезды России" и "Звезды мира", составленные из лучших игроков лиги.

Там для гостей будет организована развлекательная программа, включающая конкурсы и выступления известных артистов.

Вход на первое мероприятие свободный, а на второе будет осуществляться по билетам.

Москвичи и сами могут принять участие в спортивных активностях. Например, на катке на ВДНХ гостей ждут каждый вторник и четверг на зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры.

В свою очередь, бесплатные тренировки по хоккею клуба "ВДНХ-Юниор" проходят в хоккейной коробке на территории парка "Останкино". Опытные тренеры научат ребят в возрасте от 4 до 14 лет кататься на коньках и владеть клюшкой.

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о занятиях конькобежным спортом

Читайте также


спортгород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика