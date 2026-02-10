Соревнования по баскетболу и легкой атлетике пройдут в столице 14 и 15 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей и гостей города приглашают посетить баскетбольный матч команд Единой лиги ВТБ и соревнования по бегу среди студентов столичных вузов. Мероприятия состоятся 14 и 15 февраля при поддержке департамента спорта, передает портал мэра и правительства города.

В частности, в эти два дня зрителей ждут на втором этапе соревнований "Студенческий кубок бегового сообщества", которые будут организованы в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета. Студенты из разных вузов столицы будут соревноваться в беге на дистанции 60, 200, 400 и 800 метров, а также в эстафетных забегах на четыре этапа по 200 метров с различными дистанциями на каждом раунде.

Юбилейный, 10-й "Матч всех звезд" Единой лиги ВТБ запланирован на 15 февраля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. За победу поборются команды "Звезды России" и "Звезды мира", составленные из лучших игроков лиги.

Там для гостей будет организована развлекательная программа, включающая конкурсы и выступления известных артистов.

Вход на первое мероприятие свободный, а на второе будет осуществляться по билетам.

Москвичи и сами могут принять участие в спортивных активностях. Например, на катке на ВДНХ гостей ждут каждый вторник и четверг на зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры.

В свою очередь, бесплатные тренировки по хоккею клуба "ВДНХ-Юниор" проходят в хоккейной коробке на территории парка "Останкино". Опытные тренеры научат ребят в возрасте от 4 до 14 лет кататься на коньках и владеть клюшкой.

