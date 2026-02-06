Зарядки на льду, тренировки и игры пройдут в Москве в выходные дни

Фото: пресс-служба ВДНХ

Жителей Москвы пригласили принять участие в зарядках на льду, тренировках и играх, передал портал мэра и правительства столицы.

Например, на территории ВДНХ открыт один из крупнейших катков в городе – по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 можно посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры.

Помимо этого, по воскресеньям проводятся сеансы игры в лазертаг на льду. Участники делятся на две команды по 6 человек и стреляют в соперников инфракрасными лучами. Перед каждым мероприятием необходимо пройти инструктаж, а попасть на сеансы можно по билетам на каток.

Бесплатные тренировки по хоккею клуба "ВДНХ-Юниор" проходят в хоккейной коробке на территории парка "Останкино". Опытные тренеры научат ребят в возрасте от 4 до 14 лет кататься на коньках и владеть клюшкой. Занятия проходят по вторникам с 19:00 до 20:30, а также по субботам и воскресеньям с 10:00 до 12:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Кроме того, на катках ВДНХ и в парке "Останкино" в будние и выходные дни в рамках проекта "Мой спортивный район" профессиональная тренеры учат кататься на коньках всех желающих от 10 лет. В "Останкине" занятия бесплатные, на ВДНХ необходимо приобрести билет.

Тем, кто любит кататься на лыжах, можно посетить лыжню в "Останкине". Под руководством профессионалов любой желающий, пройдя предварительную регистрацию, может освоить технику катания. Занятия проходят по вторникам и средам с 19:00 до 20:00, а также по воскресеньям с 10:00 до 11:00.

Помимо этого, можно покататься на лыжах по одному из пяти лыжных маршрутов общей протяженностью 9,6 километра. Они пролегают по парку "Останкино" и Главному ботаническому саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 для удобства посетителей работает пункт проката лыж.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы могут посетить ежедневные мастер-классы и эстафеты на льду, которые проводят на Северном речном вокзале. Спортивные эстафеты и зарядку можно застать на катке с 11:00 до 14:00. Мастер-классы и танцевальные марафоны проводятся с 17:30 до 20:30. В выходные дни на вечерние тренировки можно попасть с 18:00 до 21:00. Проводят их профессиональные тренеры, которые учат базовым элементам.

