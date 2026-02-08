Прокуратура проверит инцидент с резким подъемом лифта в подмосковном Жуковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура Московской области начала проверку по факту резкого подъема пассажирского лифта в Жуковском, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 7 февраля 2026 года в одном из жилых домов на улице Амет-Хана Султана. Предварительно, пассажирский лифт резко поднялся на 17-й этаж и затем остановился. В кабине в этот момент находился 40-летний мужчина, которому после случившегося потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура города Жуковского в ходе проверки установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о безопасной эксплуатации лифтов. Будет проверена деятельность управляющей компании и организации, ответственной за техническое обслуживание оборудования.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Ранее работник коммерческой организации упал в шахту лифта с высоты 4-го этажа в столице. Пострадавшего госпитализировали. Коптевская межрайонная прокуратура отслеживает ход и результаты процессуальной проверки.