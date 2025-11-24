24 ноября, 14:12Происшествия
Рабочий упал в шахту лифта в нежилом здании в Москве
Инцидент произошел в нежилом здании на улице Прянишникова. Пострадавший был госпитализирован.
На место происшествия выехала Коптевская межрайонная прокуратура. Ведомство держит на контроле установление всех обстоятельств и причин случившегося. Кроме того, надзорный орган отслеживает ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее в Казани женщина упала в салоне трамвая. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Через сутки женщина скончалась.