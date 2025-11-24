Рабочий упал в шахту лифта в нежилом здании в Москве

Видео: телеграм-канал прокураторы Москвы

Работник коммерческой организации упал в шахту лифта с высоты 4-го этажа в столице, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в нежилом здании на улице Прянишникова. Пострадавший был госпитализирован.

На место происшествия выехала Коптевская межрайонная прокуратура. Ведомство держит на контроле установление всех обстоятельств и причин случившегося. Кроме того, надзорный орган отслеживает ход и результаты процессуальной проверки.

