Сергей Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва окажет поддержку в создании студенческих кампусов, включая строительство новых городков и реконструкцию существующих. Об этом Сергей Собянин объявил в своем канале в мессенджере MAХ.

В частности, инвесторам, которые вложат средства в эти работы, город предоставит льготы по обязательным платежам за землю для реализации их проектов по возведению жилья.

"Стимулировать частные инвестиции на создание студгородков будем по программе создания мест приложения труда", – добавил мэр.

Градоначальник напомнил, что в рамках этой программы в городе уже появились 47 объектов, на которых создано около 36 тысяч новых рабочих мест. В их числе образовательные учреждения, а также культурные и спортивные объекты, промышленные предприятия и другие здания.

Между тем столичные власти приступили к реализации проекта по строительству арт-колледжа площадью более 50 тысяч квадратных метров с инновационными мастерскими. Появление нового образовательного учреждения обусловлено растущим спросом.

Его открытие запланировано на 2028 год, и он сможет принять около 7,3 тысячи будущих специалистов для киноиндустрии, рекламы, дизайна, печатного дела, создания арт-объектов, фотографии и декоративно-прикладного искусства.