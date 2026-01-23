Форма поиска по сайту

23 января, 15:29

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рестораны колледжей Москвы могут создать в разных округах столицы. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече со студентами во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

В рамках беседы с учащимися мэр поддержал их просьбу о продлении работы первого студенческого ресторана "Встреча друзей".

"Я за возможности проявлять себя не только в учебе и не только на предприятиях, но и самим уже создавать продукцию интересную для горожан или такие замечательные услуги, как в этом ресторане, создавать настроение для людей и замечательные блюда готовить", – отметил градоначальник.

Кроме того, Собянин выразил благодарность студентам за их вклад в развитие проекта, указав, что он был создан в качестве эксперимента. По его словам, проект стал хорошей площадкой.

Ресторан "Встреча друзей" заработал на Воробьевых горах в качестве одной из главных площадок проекта "Зима в Москве". По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, он принял уже более 11,5 тысячи гостей.

Заведение является учебно-производственным комплексом столичного образовательного комплекса "Запад" для практической подготовки учащихся колледжей. Они могут приобрести реальный опыт работы и отработать основные профессиональные компетенции.

Всего в ресторане задействованы 40 студентов и 11 мастеров производственного обучения из четырех колледжей.

Ранее Собянин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем. Он выразил уверенность в том, что у московских учащихся колледжей все получится в жизни и они будут счастливы и удовлетворены своей работой. Мэр также пожелал им удачи и успехов.

Всего в праздник в Москве пройдет свыше 100 мероприятий. Власти подготовили насыщенную программу, включающую культурное, образовательное, творческое и карьерное направления.

Почти 90% учебных планов колледжей Москвы переработали под нужды актуального рынка

