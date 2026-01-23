Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 15:07

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин в преддверии Дня российского студенчества провел встречу с учащимися столичных колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах, поздравив их с наступающим Татьяниным днем.

"С праздником! Москва представляет огромные возможности для образования, выбрать любую профессию на ваш вкус. Ну и мало того получить профессию, но и получить достойную и хорошо оплачиваемую работу. У вас все впереди, будущее в ваших руках", – сказал мэр столицы.

Градоначальник выразил уверенность в том, что у московских студентов все получится в жизни и они будут счастливы и удовлетворены своей работой. Собянин также пожелал им удачи и успехов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в преддверии Дня российского студенчества напротив Дворца пионеров горожане и туристы могут поучаствовать в керлинге по-русски, боях мешками на бревне и ложечном тире. Впервые там открыты бесплатный каток, лыжные трассы, креативная лаборатория, рождественская ярмарка и ресторан колледжей "Встреча друзей".

Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий в честь Дня российского студенчества. Основные мероприятия запланированы на 25 января. Кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Кроме того, на сцене у павильона № 1 "Центральный" ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс.

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Читайте также


мэр Москвыобщество

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика