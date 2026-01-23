Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин в преддверии Дня российского студенчества провел встречу с учащимися столичных колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах, поздравив их с наступающим Татьяниным днем.

"С праздником! Москва представляет огромные возможности для образования, выбрать любую профессию на ваш вкус. Ну и мало того получить профессию, но и получить достойную и хорошо оплачиваемую работу. У вас все впереди, будущее в ваших руках", – сказал мэр столицы.

Градоначальник выразил уверенность в том, что у московских студентов все получится в жизни и они будут счастливы и удовлетворены своей работой. Собянин также пожелал им удачи и успехов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в преддверии Дня российского студенчества напротив Дворца пионеров горожане и туристы могут поучаствовать в керлинге по-русски, боях мешками на бревне и ложечном тире. Впервые там открыты бесплатный каток, лыжные трассы, креативная лаборатория, рождественская ярмарка и ресторан колледжей "Встреча друзей".

Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий в честь Дня российского студенчества. Основные мероприятия запланированы на 25 января. Кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Кроме того, на сцене у павильона № 1 "Центральный" ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс.

