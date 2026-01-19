Студенты смогут бесплатно посетить выставки в Музее Победы 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Студенты дневных и вечерних отделений вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января по случаю Дня студента. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения культуры.

"В День российского студенчества музей также подготовил бесплатную программу для гостей. Молодых людей ждут бесплатные экскурсии, а всех посетителей – яркий бал-спектакль и интеллектуальные игры", – говорится в сообщении.

Учащиеся вузов смогут посетить две бесплатные экскурсии – по иммерсивным экспозициям "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте учреждения и предъявить действительный студенческий билет на входе в музей.

Посетителей ждет иммерсивное погружение в историю благодаря сочетанию 3D-панорам, аутентичных декораций, фильмов-реконструкций, мультимедийных решений и подлинных экспонатов.

Гости смогут пройти путь Великой Отечественной войны от обороны Брестской крепости до взятия Рейхстага, а также прожить вместе с московской семьей события первого, самого тяжелого года войны и увидеть, как столица противостояла врагу, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в музее будут доступны выставки "Дорога жизни", "Тула – город-герой", "Плечом к плечу" и "Семейные реликвии". Для гостей также проведут традиционную интеллектуальную игру "КВИЗстория", которая в этот раз приурочена ко Дню российского студенчества.

В 15:00 в Зале Полководцев состоится бал-спектакль "Времена не выбирают" по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир" в постановке театра-студии МБКТ, в котором задействованы более 140 учащихся школ и вузов.

Ранее сообщалось, что более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента. Программа включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты.

Также молодых людей ожидают "Диалоги с героями" – встречи с участниками спецоперации, выступления студенческих творческих коллективов на станциях метрополитена и многое другое.

