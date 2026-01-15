Форма поиска по сайту

01:22

Общество

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы в 2026 году

Фото: Москва 24

Минобрнауки РФ изменило порядок приема в вузы в 2026 году. Корректировки были внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и правила целевого приема, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В текущем году абитуриенты могут подать документы лично в приемной комиссии вуза, через портал "Госуслуги" либо через оператора почтовой связи. При этом подача заявления с помощью информационных систем вузов будет упразднена.

Целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, образовательных программ, форм обучения и числа мест. Это изменение необходимо для дальнейшего совершенствования механизма целевого приема.

Вакантные места целевой и особой квоты при поступлении по программам бакалавриата и специалитета будут перераспределены в отдельную квоту. При приеме по программам магистратуры на основном этапе зачисления незаполненные места целевой квоты будут передаваться в основные бюджетные места.

В Минобрнауки отметили, что указанные корректировки коснутся в том числе правил приема в вузы выпускников колледжей. Кроме того, с этого года они смогут поступать в вузы без результатов ЕГЭ только на специальности, которые соответствуют профилю полученного профобразования. Вузы будут самостоятельно определять соответствие профиля подготовки.

Россияне, сдававшие экзамены в Белоруссии, в ходе приемной кампании 2026 года смогут использовать их результаты при поступлении в вузы РФ. Ранее подобная возможность была только у граждан Белоруссии.

При этом иностранцы смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, которые проводятся в российских вузах, только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ.

Минимальные баллы ЕГЭ, являющиеся нижним порогом для подачи документов для поступления в вуз, были повышены в 2026 году по шести предметам. Данные меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов.

Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказывать им помощь и в целом улучшать качество образования в России.

Президент отметил, что Минтруд уже подготовил национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого учебного заведения показывает уровень найма и размер зарплаты.

В Госдуме предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

