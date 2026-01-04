Форма поиска по сайту

04 января, 05:35

Общество

Минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы повышены по шести предметам

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), являющиеся нижним порогом для подачи документов на поступление в вуз, повышены в 2026 году по шести предметам. Об этом рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По физике минимальный порог вырос с 39 до 41 балла, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов, по информатике – с 44 до 46 баллов, по химии и биологии – с 39 до 40 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов.

"Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения", – приводит ТАСС слова Скрозниковой.

Вместе с тем депутат напомнила, что указанные баллы являются лишь минимально допустимыми для подачи заявления на прием в вуз и не гарантируют зачисление в учебное заведение. По остальным предметам минимальные баллы остались на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что количество регионов России, участвующих в эксперименте по сдаче 2 предметов на ОГЭ, увеличится с 3 до 12. В частности, список может пополниться Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

В декабре министерство просвещения России совместно с Рособрнадзором согласовало график проведения ЕГЭ в следующем году. Основной период сдачи экхамена начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии.

Школьники смогут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ

