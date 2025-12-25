Московские старшеклассники написали единые городские контрольные работы в форме ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Свыше 60 тысяч московских учеников 11-х классов написали городские контрольные работы в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Школьники смогли оценить уровень знаний по русскому языку, математике, истории, литературе, обществознанию, английскому языку, информатике, химии, биологии, физике и географии.

В результате свыше 57 тысяч выпускников написали контрольные работы по русскому языку, более 36 тысяч школьников – по профильной математике, а примерно 21 тысяча человек – по базовой математике.

Самым популярным предметом, который был доступен ученикам 11-х классов для выбора, стало обществознание. Контрольную работу по этой дисциплине написали более 23 тысяч выпускников. Также в число популярных предметов по выбору вошли информатика, английский язык, физика и биология.

Материалы, которые использовались для написания контрольных работ, были взяты из открытого банка заданий Федерального института педагогических измерений. Они схожи с теми заданиями, которые будут на ЕГЭ.

Работы учеников проверяли эксперты предметных комиссий государственной итоговой аттестации Москвы. По итогам этого мероприятия для детей, родителей и учителей будут организованы вебинары, где специалисты озвучат стандартные ошибки и дадут рекомендации по подготовке к экзаменам. Вновь написать контрольные работы выпускники смогут в марте – апреле следующего года.

Изучить сведения о процессе проведения контрольных работ в форме ЕГЭ в Москве можно на сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ) столицы в разделе "Тренировочные мероприятия". По любым вопросам можно обратиться в информационно-консультационный центр организации по телефону: +7 499 653⁠-94⁠-50.

С 2022 года московские ученики 11-х классов готовятся к ЕГЭ в особой форме – на специальных практикумах по предметам, которые нужны для поступления в университет. На них расходуется примерно 40% учебного времени. Для школьников сформировано свыше 40 вариантов программ по 11 предметам.

Подготовиться к сдаче контрольных работ в форме ЕГЭ помогает и "Московская электронная школа" ("МЭШ"). В подборке "Подготовка к ЕГЭ-2025" собрано более 280 видеоразборов. Помимо этого, в электронном дневнике "МЭШ" существует сервис "Экзамены", благодаря которому выпускники могут сами изучить материалы.

В этом учебном году регистрация на экзамены продлится на портале mos.ru до 1 февраля. ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Основной начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии.

Период с 22 по 25 июня выделен в качестве резерва для сдачи экзаменов по всем дисциплинам. Помимо этого, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов. Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.