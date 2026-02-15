Форма поиска по сайту

15 февраля, 08:48

Происшествия
Bild: в Германии трое неизвестных ограбили Volksbank и ушли незамеченными

В Германии трое неизвестных проникли в хранилище Volksbank и ушли незамеченными – СМИ

Фото: 123RF.com/veloliza

В ФРГ злоумышленники ограбили банк Volksbank. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в немецком городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония. По данным правоохранителей, трое человек надели голубую спецодежду, чтобы попасть в подвал банка, где расположено хранилище. В результате во время обеденного перерыва они вскрыли 14 ячеек и сбежали вместе с тем, что им удалось похитить.

Похищение средств сотрудники Volksbank заметили только тогда, когда часть их работников пожаловалась на плохое самочувствие. Спустя время выяснилось, что злоумышленники распылили в подвале банка неизвестное вещество. В настоящее время личности подозреваемых устанавливаются. Ущерб пока не разглашается.

Ранее неизвестные совершили ограбление банка Sparkasse, расположенного в немецком городе Гельзенкирхен. По данным СМИ, злоумышленники просверлили дыру в стене офиса и оказались в хранилище банка. После этого они выкрали из сейфов все предметы и сбежали.

По предварительным данным, в хранилище находилось примерно 3,3 тысячи сейфов, которые были арендованы 2,7 тысячи клиентов. При этом каждый из них был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро. Страховые службы подсчитали, что ущерб от ограбления может составить 33,9 миллиона евро.

