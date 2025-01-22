Сотрудник столичного банка украл 180 млн руб из ячейки клиента

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Сотрудник столичного банка украл 180 миллионов рублей из ячейки клиента, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

Сотрудники банка сообщили об украденной суме в правоохранительные органы, когда обнаружили ее пропажу. Следователи установили, что мужчина выносил деньги из хранилища частями. При этом последнюю сумму в размере 35 миллионов рублей он перевел в криптовалюту, заявила Волк.

По ее данным, правоохранители задержали подозреваемого в столичном аэропорту. В отношении его возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Ранее полицейские задержали в столице 10 человек, которые обвиняются в хищении свыше 30 миллионов рублей у не менее 40 граждан под предлогом оказания платных услуг в области косметологии и медицины.

Аферисты распространяли ложную информацию о прохождении бесплатных пробных процедур. После первого сеанса они убеждали москвичей в необходимости заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг. При этом сделка предлагалась по якобы выгодному предложению и в рассрочку. На самом деле на пациентов оформлялись потребительские кредиты.