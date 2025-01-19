В Москве задержана женщина, вскрывшая замок и похитившая украшения из квартиры

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В Москве задержали 24-летнюю женщину, вскрывшую дверной замок и похитившую из квартиры ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ЦАО столицы.

По информации ведомства, все произошло в Ковровом переулке в центре Москвы. Женщина проникла в подъезд многоквартирного дома вслед за курьером.

"В одной из квартир, повредив дверной замок, она прошла внутрь и похитила ювелирные украшения и деньги, после чего скрылась. Общий материальный ущерб составил 230 тысяч рублей", – уточнили в УМВД.

Подозреваемую задержали в Ведерниковом переулке. Украденным, по информации правоохранителей, она распорядилась по своему усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полицейские проводят дополнительные мероприятия для установления возможных эпизодов преступной деятельности задержанной.

Ранее полицейские задержали бывшего учителя одной из столичных школ по подозрению в мошенничестве.

В МВД уточняли, что мужчина собрал с 28 родителей 990 тысяч рублей, пообещав за эти деньги организовать для детей экскурсию в один из городов России. Однако затем уволился с работы и перестал выходить на связь.

