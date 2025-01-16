В Москве бывший учитель похитил почти 1 млн рублей у родителей учеников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские задержали бывшего учителя одной из столичных школ по подозрению в мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

В ведомстве сообщили, что с заявлением в местный отдел к правоохранителям обратилась жительница столицы. По ее наводке следователи нашли 37-летнего жителя Подмосковья, который, будучи классным руководителем, собрал с 28 родителей подопечных учеников в общей сложности 990 тысяч рублей, пообещав за эти деньги организовать для детей экскурсию в один из городов России.

Однако, получив сумму, он неоднократно откладывал анонсированную поездку и возврат денежных средств, а впоследствии уволился с работы и перестал выходить на связь.

В настоящий момент правоохранители возбудили уголовные дела о мошенничестве и вменили фигуранту подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В свою очередь, Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента образования и науки, пишет, что после случившегося администрация школы сама уволила педагога и организовала расследование с привлечением полиции, чтобы помочь родителям вернуть деньги.

Ранее столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области после кражи внедорожника Toyota за 5,6 миллиона рублей у москвича.

Приезжий решил украсть одну из машин на улице Болотниковской. Для осуществления задуманного он заказал эвакуатор, убедив водителя, что это его автомобиль. Транспортное средство перевезли на парковку в районе улицы Митинской. Полицейские нашли автомобиль и вернули владельцу.