Полиция в Москве задержала мужчину после кражи внедорожника Toyota за 5,6 млн рублей

Фото: depositphotos/thisisarto

Полиция в Москве задержала 32-летнего жителя Ивановской области после кражи внедорожника Toyota за 5,6 миллиона рублей у москвича. Информация о происшествии появилась на портале столичного главка МВД РФ.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что приезжий решил украсть одну из машин на улице Болотниковской. Для осуществления задуманного он заказал эвакуатор, убедив водителя, что это его автомобиль. Транспортное средство перевезли на парковку в районе улицы Митинской.

Правоохранители нашли автомобиль и вернули 52-летнему владельцу. Подозреваемого в краже задержали. Сейчас специалисты определяют мотив злоумышленника и вычисляют возможных соучастников.

Ранее полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в угоне грузового рефрижератора Hyundai Porter в Восточном Измайлове.

К правоохранителям обратился 22-летний владелец рефрижератора. По его словам, он припарковал автомобиль возле проезжей части на Сиреневом бульваре и направился по месту своего проживания, при этом ключ от замка зажигания забыл в салоне. На следующее утро он обнаружил пропажу.

