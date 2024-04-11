Мужчина угнал трактор в центре Москвы и уехал в Северное Бутово

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в угоне трактора стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

"Мужчина сел в салон, соединив провода зажигания, запустил мотор, после чего совершил поездку до района Северное Бутово", – цитирует его Агентство "Москва".

Следствие установило, что мужчина обратил внимание на трактор марки "Беларус" с прицепом. Машина находилась на стоянке спецтехники, расположенной в Нижнем Сусальном переулке.

Сотрудник организации обратился в полицию при обнаружении пропажи, уточнил Васенин.

Оперативники задержали мужчину на улице Перерва. Тот заявил, что не крал трактор, а просто угнал. "Беларус" найден, скоро его вернут владельцу. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за поездку на чужом тракторе.

Отмечается, что против подозреваемого возбудили уголовное дело статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее мужчину, который угнал "Мерседес" с автомойки и устроил смертельное ДТП в Москве, приговорили к 8 годам лишения свободы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.