Минздрав ДРК сообщил о снижении числа заражений Эболой

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В Демократической Республике Конго сокращается количество новых случаев заражения вирусом Эбола и летальных исходов. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роджер Камба Муламба на полях саммита "Россия – Африка", передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, эпидемия находится под контролем, однако сроки ее завершения пока неизвестны. Сейчас в стране ежедневно выявляют от 50 до 80 новых случаев заболевания. На пике распространения инфекции этот показатель достигал 120 в сутки.

Муламба подчеркнул, что властям уже удалось добиться снижения числа заражений и смертей. Работа по борьбе с эпидемией продолжается, чтобы остановить ее как можно скорее.

Ранее ВОЗ сообщила об осложнении ситуации с распространением вируса Эбола – инфекция охватила новую провинцию ДРК, также первый случай выявили в Нигерии. На фоне вспышки Владимир Путин заявил о готовности продолжать помогать африканским странам бороться с опасными инфекциями, Россия продлила профильную программу содействия до 2029 года.

Кроме того, Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления возбудителя Эболы всем государствам, граничащим с ДРК.

