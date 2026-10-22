В ВОЗ заявили о расширении географии вспышки Эболы в Африке

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Вспышка лихорадки Эбола охватывает все новые территории, а ее течение усложняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки.

"Ситуация со вспышкой заболевания, вызванного вирусом Бундибуджио, становится все более сложной", – говорится в сообщении.

По данным организации, это связано с ростом числа заболевших в Кении, распространением инфекции на новую, восьмую по счету провинцию в Демократической Республике Конго (ДРК) и подтверждением первого случая в Нигерии.

В бюро отметили, что такие изменения свидетельствуют о расширении географии вспышки. Особенно тревожна обстановка в ДРК: нестабильность усиливается, люди перемещаются, а гуманитарные организации имеют ограниченный доступ.

В конце сентября заболеваемость снижалась, однако в начале октября вновь начался рост. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК (INSP), в регионе подтвердили 9 704 случая заражения вирусом Эболы, скончались 4 687 человек. За последние 24 часа выявили 67 новых случаев заражения.

Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) доктор Жан Касейя призвал международное сообщество "мобилизовать немедленное финансирование для усиления борьбы со вспышкой Эболы штамма Бундибугио".

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в мае 2026 года. При этом число подтвержденных случаев заражения Эболой в Кении продолжает увеличиваться. Один из заболевших – 49-летний мужчина, работавший помощником по уходу за пациентами в больнице Nairobi Hospital.