В Москве комплексно благоустроили проезд Кадомцева

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершилось комплексное благоустройство проезда Кадомцева в районе Ростокино. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На проезжей части уложили новый асфальт площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Тротуары обновили на площади почти 500 "квадратов", а прилегающую зеленую зону привели в порядок, засеяв газоны на площади 1 тысяча "квадратов". Кроме того, на объекте появились дополнительные опоры освещения.

Движение на время благоустройства не перекрывали, а сами работы выполнили в установленные сроки. На объекте трудилась бригада из 24 человек, также было задействовано пять единиц спецтехники.

Ранее специалисты привели в порядок 4-й Красносельский переулок. Работы охватили участок между Верхней Красносельской улицей и 3-м Красносельским переулком. Все задачи выполнили раньше намеченного срока благодаря слаженным действиям и эффективному использованию тяжелых машин.