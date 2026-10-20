Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 09:16

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какие объекты в этом году благоустроили на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Сергей Собянин. Личный блог"

Юго-запад Москвы преобразился после благоустройства. В этом году наиболее крупные проекты реализовали в Северном и Южном Бутове, Ломоносовском районе и Ясеневе, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В Северном Бутове новое пространство для активного отдыха открыли у дома 3б на Куликовской улице. На месте пустыря обустроили стадион с профессиональными беговыми дорожками, игровыми полями для волейбола и баскетбола, а также трибунами для болельщиков.

Зона воркаута включает полосу препятствий "русский ниндзя" и открытую площадку с кардио- и силовыми тренажерами. Функциональные зоны покрыли травмобезопасным резиновым слоем, дорожки заасфальтировали, а лавочки установили под навесами от солнца.

В Ломоносовском районе привели в порядок 54 двора и обустроили 83 зоны отдыха. Около дома 10 на улице Архитектора Власова открыли спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой, зоной для воркаута и столами для настольного тенниса. Рядом полностью перестроили площадку для выгула и дрессировки собак.

Еще одна многофункциональная площадка появилась у дома 19 на проспекте Вернадского. Там старую хоккейную коробку заменили новой с современным резиновым покрытием.

В Южном Бутове благоустройство провели в 30 дворах. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили новые игровые городки, качели и карусели. Заменили покрытие дорог и тротуаров, для автомобилистов обустроили дополнительные парковочные карманы. На Чечерском проезде у дома 56, корпусов 1–2, создали прогулочную зону с лавочками под навесами и качелями-перголами.

В Ясеневе привели в порядок 29 детских и 5 спортивных площадок, 20 зон отдыха и площадку для питомцев. Спортивный кластер открыли на улице Айвазовского у дома 5, корпуса 1: там обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, две теннисные зоны и воркаут с современными тренажерами. Отдельную площадку с барьерами, горками и тоннелями сделали для дрессировки и выгула собак.

Кроме того, в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице в этом году появился спортзал под открытым небом. Там поставили силовые тренажеры со сменным весом и удобные скамейки, а во дворе установили оборудование для воркаута и настольного тенниса.

"Новости дня": Шелепихинскую набережную открыли после реконструкции

Читайте также


мэр Москвыгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика