Собянин рассказал, какие объекты в этом году благоустроили на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Сергей Собянин. Личный блог"

Юго-запад Москвы преобразился после благоустройства. В этом году наиболее крупные проекты реализовали в Северном и Южном Бутове, Ломоносовском районе и Ясеневе, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В Северном Бутове новое пространство для активного отдыха открыли у дома 3б на Куликовской улице. На месте пустыря обустроили стадион с профессиональными беговыми дорожками, игровыми полями для волейбола и баскетбола, а также трибунами для болельщиков.

Зона воркаута включает полосу препятствий "русский ниндзя" и открытую площадку с кардио- и силовыми тренажерами. Функциональные зоны покрыли травмобезопасным резиновым слоем, дорожки заасфальтировали, а лавочки установили под навесами от солнца.

В Ломоносовском районе привели в порядок 54 двора и обустроили 83 зоны отдыха. Около дома 10 на улице Архитектора Власова открыли спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой, зоной для воркаута и столами для настольного тенниса. Рядом полностью перестроили площадку для выгула и дрессировки собак.

Еще одна многофункциональная площадка появилась у дома 19 на проспекте Вернадского. Там старую хоккейную коробку заменили новой с современным резиновым покрытием.

В Южном Бутове благоустройство провели в 30 дворах. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили новые игровые городки, качели и карусели. Заменили покрытие дорог и тротуаров, для автомобилистов обустроили дополнительные парковочные карманы. На Чечерском проезде у дома 56, корпусов 1–2, создали прогулочную зону с лавочками под навесами и качелями-перголами.

В Ясеневе привели в порядок 29 детских и 5 спортивных площадок, 20 зон отдыха и площадку для питомцев. Спортивный кластер открыли на улице Айвазовского у дома 5, корпуса 1: там обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, две теннисные зоны и воркаут с современными тренажерами. Отдельную площадку с барьерами, горками и тоннелями сделали для дрессировки и выгула собак.

Кроме того, в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице в этом году появился спортзал под открытым небом. Там поставили силовые тренажеры со сменным весом и удобные скамейки, а во дворе установили оборудование для воркаута и настольного тенниса.