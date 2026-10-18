Собянин рассказал об обновлении и создании спортплощадок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается обновление и создание новых спортплощадок в шаговой доступности от дома. Об этом рассказал Сергей Собянин в МАХ.

"Во время ремонта дворов уже по традиции меняем старое оборудование и создаем новые спортивные зоны. Такая работа идет во всех округах Москвы", – написал он.

В этом году в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице появился спортзал под открытым небом. Там установлены силовые тренажеры со сменным весом и удобные скамейки. Во дворе сделали оборудование для воркаута и настольный теннис.

В районе Очаково-Матвеевское, на улице Веерной, специалисты оборудовали воркаут-комплекс с перекладинами, брусьями и гимнастическими кольцами, установили боксерскую грушу и силовые тренажеры, а также обновили универсальную площадку для командных видов спорта.

В Замоскворечье на ранее неиспользовавшейся территории в Озерковском переулке теперь есть отдельная зона для занятий спортом. Там оборудовали воркаут-комплексы, гимнастические и тренировочные модули, зону функционального тренинга, тренажеры. Рядом расположилась баскетбольная площадка с безопасным покрытием.

На улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе сделали баскетбольную площадку, зону с уличными тренажерами, установили столы для настольного тенниса, воркаут-зону и отдельную зону для бокса.

На улице Айвазовского в районе Ясенево появился народный парк со спортивным кластером. Здесь установили силовые и кардиотренажеры, баскетбольную площадку и зону для уличной гимнастики с боксерскими грушами. Параллельно специалисты провели комплексное благоустройство прилегающего квартала. В рамках работ они выполнили озеленение, создали футбольное поле и площадки.

На Базовской улице жители Западного Дегунино могут поиграть в панна-футбол и настольный теннис, а на Лухмановской улице в районе Косино-Ухтомский – провести футбольные матчи рядом с домом или сыграть в настольный теннис.

Ранее Собянин открыл в индустриальном парке "Руднево" центр конструирования и производства российских картов. По словам мэра, новый объект не просто спортивная площадка, но и площадка для испытаний и производства отечественных картингов. Протяженность трасс в картинг-центре "Руднево" превышает 1,2 километра, а общая площадь объектов составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

