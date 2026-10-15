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15 октября, 14:17

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл один из крупнейших в России картинг-центров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл в индустриальном парке "Руднево" центр конструирования и производства российских картов. В его состав вошел крупнейший в России картодром.

По словам мэра, новый объект не просто спортивная площадка, но и площадка для испытаний и производства отечественных картингов.

"Надеюсь, что объем производства, который сегодня исчисляется десятками, будет исчисляться сотнями и уровень локализации значительно повысится", – отметил Собянин.

Глава города добавил, что индустриальный парк "Руднево" продолжает активно развиваться. Здесь уже работает 39 высокотехнологичных предприятий, а до конца года будет открыто около пяти крупных предприятий.

В свою очередь, гендиректор компании – производителя картов "Микс Карт" Алексей Ермилин добавил, что в настоящее время компания поставляет карты уже в 27 картодромов России. Новая производственная площадка позволит в течение двух лет увеличить количество продукции до 400–450 штук, а также наладить выпуск новых моделей.

Кроме того, подчеркнул он, новая площадка позволит провести работу над улучшением электрических моделей картов компании.

Протяженность трасс в картинг-центре "Руднево" превышает 1,2 километра, а общая площадь объектов составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Ожидается, что ежедневно он сможет принимать более 2 тысяч посетителей.

Основой объекта стал производственный корпус, в котором организован полный цикл конструирования и производства картов. Открытая трасса получила сертификацию категории С Российской автомобильной федерации. Это, в свою очередь, дает возможность проводить официальные соревнования различного уровня.

Ранее новый беговой маршрут появился вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках". По словам Собянина, его протяженность составляет 1,1 километра. На дорожке уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров.

Кроме того, до конца 2026 года между Южным спортивным центром и метромостом планируют открыть спортплощадку с уличными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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